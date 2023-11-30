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Konya’da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Kasım 30, 2023 14:56
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Konya’nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram S, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bayram S, savunmasında kızından şikayetçi olarak tutuklanması talebinde bulundu.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Maktul Fadim S’nin yakınları, mahkemenin verdiği kararı alkışlayarak sevinç yaşadı.

Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi’nde 3 Ağustos 2022’de Bayram S, eşi Fadim S’nin kaybolduğunu iddia ederek, evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

Bayram S’nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gelen ekipler, evinde eşinin cesedi bulunan sanığı gözaltına almıştı.
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