Konya’da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
12.12.2023 – 09:40,
Güncelleme: 09:40
Konya’da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. ile Adnan A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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