Konya’da Filistinlilere destek amacıyla toplu iftar düzenlendi

Konya’da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen “Sizinle iftar, Gazzeli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz” programında toplu iftar yapıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, “Sizinle iftar Gazzeli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz” mottosuyla vatandaşları Gazze halkının haliyle hallenmeye ve 30 Kasım günü oruç tutmak ve beraber iftar etmeye davet etti. Davetin ardından bugün Sultan Selim Camisi’nde iftar programı düzenlendi. Hurma ve su ile oruçlarını açan vatandaşlar, akşam namazını hep birlikte kıldı, daha sonra dua edildi.

Duaların ardından konuşan Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, “İzzetli olmayı talep ediyoruz. Şerefli olmayı talep ediyoruz. İslam ümmetinin aydınlık bir geleceğe ulaşmasını umut ediyoruz ama nasıl sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Tam 55 gündür biz buradayız, burada kalacağız diyen şerefli bir topluluğun cümlelerini duyuyoruz. Bomba atılmış bir avuç şehir İslam’ın izzetini savunuyor ve düşman ateşkes yapmak zorunda kalıyor” dedi. – KONYA