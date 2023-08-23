Konya’da İkinci El Ev Eşyası Satışlarında Durgunluk

Konya’da ikinci el ev eşyası satışlarında durgunluk hakim

Bir öğrencinin sıfırdan eve çıkması 12 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor

KONYA – Konya’da üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala 2’nci el eşya satan iş yerlerinde durgunluk hakim.

Konya’da Selçuk Üniversitesi kampüsü yakınında Türkiye’nin en büyük öğrenci mahallelerinden biri olan Bosna Hersek Mahallesi’nde üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala henüz bir hareketlilik yaşanmıyor. Özellikle 2’nci el ev eşyası satışı yapılan iş yerlerinde sakinlik hakim. Konya’da öğrenim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerden evlerde kalmayı tercih edenler, okullar açıldığında ev tutma ve eşya telaşı yaşıyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu kampüse yakın olduğu için Bosna Hersek Mahallesi’nden daire tutuyor. Evlerine yerleşen öğrenciler sıfır ev eşyalarının maliyetli olmasından dolayı 2’inci el eşyalara yöneliyor. İkinci el eşya satıcıları da eşyaları satmak için müşterilerini bekliyor. Yeni eve çıkan öğrencilerin kullanacağı tüm ev eşyaların maliyeti 12 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor.

“Öğrencinin sıfırdan eve çıkması 12 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor”

Bir öğrenci evinin tüm eşyalarını 12 bin-15 bin lira arasında alabileceğini söyleyen spotçu Hamdi Albayrak, “Eşyaların özelliklerine göre miktarlar değişiyor. Ona göre yaklaşık 12-15 bin lira arasında bir öğrencinin evinin ihtiyaçları karşılanıyor. Öğrencilere yönelik çalıştığımız için genelde yıllık olarak belirli miktarlarda toplamış olduğumuz beyaz eşya ürünlerimizi en ekonomik şekilde öğrencilere ulaştırmamız lazım. Bunun içinde çalışıyoruz. Evin ihtiyaçlarını tek kalem üzerinde bakarsak çamaşır makinesi 2 bin lira, buzdolabı 2 bin lira, bulaşık makinesi 2 bin lira, fırında yine aynı şekilde 2 bin lira civarında ortalama 8 bin lira civarında burası tuttu. Tek kişilik bazalarımız 2 bin 800 lira ortopedik yatakla beraber, çift kişilikler ise 5 bin lira civarında. Perdesiydi, halısıyla beraber toplamda bir öğrencinin sıfırdan eve çıkması 12 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Bu sene kiraların fazla olmasından dolayı işlerin sakin seyir ettiğini belirten Albayrak, “Yoğunlumuz bu sene tabii ki ev kiraların pahalı olmasından dolayı durağan seviyede. Depremzedelerin yurtlarda kalması onların tahliyesinden sonra yurtların düzenlenmesi gibi işlerimiz vardı. Öğrencilerimiz her yıl gerçekten devamlı hayata zorlu başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Önden kaparo göndermemek gerekiyor”

İnternet üzerinden 2’inci el eşya satın almak isteyen kişilerin dolandırılmamak için nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Albayrak, “Öncelikle kendileri telefonlar görüşüp aracı kişilerle görüştüklerinde eşyanın nerede olduğunu görüp ona göre bizzat görmeleri gerekiyor. Kaparo konusunda günlük olarak biz kendimizde yaşadık. Kaparo olayını güvendiği esnaflara, bildiği esnaflara veya tanıdık bir insanın aracılığıyla ile paralarını vermeleri önemlidir. Bu yüzden dolayı da kesinlikle tanımadığı bilmediği, telefonlar görüştüğü, yüz yüze görüşmediği insanlarla muhatap olmamaları gerekiyor. Önde kaparo göndermemeleri gerekiyor” dedi.