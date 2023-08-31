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Konya’da İnşaat İşçisi Düştü, Ağır Yaralandı

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Ağustos 31, 2023 08:01
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Son Güncelleme: 31.08.2023 11:04

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı binanın 5. katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya sevk edildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı bir binanın 5. katından düşen kişi ağır yaralandı.

Alaylar 2 Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde yıkımı yapılacak olan bir binada çalışan inşaat işçisi Durmuş Ali A. (30) yıkım sırasında dengesinin kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Durmuş Ali D. hayati tehlikesinin bulunması nedeni ile Konya’ya sevk edildi.

Kaynak: AA
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