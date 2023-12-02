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Konya’da İşçi İnşaatta Düşerek Yaralandı

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Aralık 2, 2023 13:47
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Konya’nın Ereğli ilçesinde inşaatta iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Fatih Mahallesi 93901 Sokak’ta bir süt ürünleri ve mamulleri fabrikasında halen yapımı devam etmekte olan ek bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. isimli işçi, inşatta dış cephe iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten düştü. A.S.’nin düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
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