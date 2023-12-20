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Konya’da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

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Aralık 20, 2023 11:25
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3 kişiyi “işe yerleştirme” vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Tepekent Mahallesi’nde yaşayan 3 vatandaşın kentteki bir üniversitede işe aldırılacağı bahanesiyle toplamda 63 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bu kişileri dolandıran şüphelinin “dolandırıcılık”, “hırsızlık”, “yağma” ve “uyuşturucu kullanmak” suçlarından kaydı bulunan M.Y. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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