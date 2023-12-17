Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / Konya’da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya’da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

ABONE OL
Aralık 17, 2023 10:49
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’nın Kulu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan bir kişi, babasının evinde balkonda bulunan anteni tamir etmek istediği sıradan 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Tanık, bir binanın 3. katında oturan babasının evinde balkondaki televizyon antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Murat Tanık, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Murat Tanık, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Murat Tanık’ın Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Müdürlüğünde çalıştığını öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.