Konya’da Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Konya’da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Şube ekiplerince, Selçuklu ilçesinde 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı.
Aramada, kaçak olduğu belirlenen 10 bin 457 kaçak tıbbi ürün, 756 paket tütsü, oda ve araç kokusu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince yürütülen çalışmalarda da Karatay ilçesinde 1 araçta 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
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