Son Güncelleme: 16.08.2023 09:53
Konya İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 41 bin 400 boş makaron, 6 bin 465 paket sigara, 445 elektronik sigara likidi, 301 elektronik sigara, 27 kilogram ve 1155 paket nargile tütünü, 192 puro ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.
Konya’da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 bin 400 boş makaron, 6 bin 465 paket sigara, 445 elektronik sigara likidi, 301 elektronik sigara, 27 kilogram ve 1155 paket nargile tütünü, 192 puro ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefetten işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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