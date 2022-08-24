Konya’da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracıyla silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen kargo aracını durdurarak arama yaptı.
Araçta, 10 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 av tüfeği ve 2 otomatik tüfek ele geçirildi.
Polis, kargo gönderisinde adı geçen gönderici ile alıcı olan şüphelileri gözaltına aldı.
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