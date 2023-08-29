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Konya’da kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı

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Ağustos 29, 2023 08:42
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Son Güncelleme: 29.08.2023 11:32

Konya’nın Karatay ilçesinde, ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Konya’nın Karatay ilçesinde kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.

Aykent Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin, kavgaya karışanlara yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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