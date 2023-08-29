Konya’da kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı

Son Güncelleme: 29.08.2023 11:32
Konya’nın Karatay ilçesinde, ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
Konya’nın Karatay ilçesinde kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.
Aykent Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polisin, kavgaya karışanlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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