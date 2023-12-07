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Konya’da kermeste 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Aralık 7, 2023 15:40
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Konya’da bir eğitim merkezinde düzenlenen kermeste 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki özel bir eğitim merkezinde düzenlenen kermese, çevre okullardan katılan 10 öğrenci rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kermeste yedikleri bir gıdadan zehirlendikleri değerlendirilen öğrenciler, sağlık ekiplerince Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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