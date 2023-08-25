Konya’da Kuyuya Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Son Güncelleme: 25.08.2023 22:40
Konya’da bir evin bahçesindeki kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Konya’da 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.
Konya’da merkeze bağlı Karatay ilçesinde yaşayan Hüsnü Mutluer, keçisinin Üzümcü Mahallesi Şelale Caddesi’ndeki bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğünü fark etti.
İtfaiye ekiplerinden yardım istenmesi üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.
Kuyunun içerisindeki keçiyi çıkarabilmek için seferber olan ekiplerden bir görevli kuyuya indi.
Keçinin beline halat bağlanmasının ardından yukarıya çekilerek kuyudan çıkarılan hayvan sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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