Konya’da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü

KONYA (AA) – Konya’nın Hüyük ilçesinde av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Başlamış Mahallesi’nde 14 yaşındaki B.S. ile kuzeni Muammer Doğan (10), dedesine ait av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi.
Bu sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu çıkan saçmalar, Muammer Doğan’a isabet etti.
Ağır yaralanan çocuk, götürüldüğü Hüyük Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğan’ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.S. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
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