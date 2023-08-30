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Konya’da Lastiği Patlayan TIR’ın Karıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ağustos 30, 2023 19:53
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KONYA’da, lastiği patlayan TIR’ın asit yüklü kamyonet ile otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 81’inci kilometresinde meydana geldi. Bayram G. yönetimindeki 42 AKB 423 plakalı TIR’ın, iddiaya göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, önünde ilerleyen Mustafa Yenisan’ın kullandığı, kasasında variller içerisinde asit olan 68 HT 355 plakalı kamyonete, ardından da Kamil E. yönetimindeki 35 BJM 059 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR karşı şeride geçerek Karayolları tesisinin bahçesine girerken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Mustafa Yenisan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yanında bulunan Süleyman Yenisan ile TIR sürücüsü Bayram G. ve otomobil sürücüsü Kamil E., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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