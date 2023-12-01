Konya’da Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Konya’da dün başlayan Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nın resmi töreni düzenlendi.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda, 30 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında sürecek olan şampiyonaya 44 ilden çok sayıda sporcu katılıyor. Bu sene düzenlenen şampiyonaya Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş, Türk milli mayosunu 220 kez giymiş, dünya güreş literatürüne adını “Türk Tankı” olarak yazdırmış Mahmut Demir’in ismi verildi.

Şampiyonaya ismi verilen Mahmut Demir, “Konya’da unutmadığım anım 40 yıl önce ilk Türkiye Şampiyonası’nda madalyamı Konya’da kazanmıştım. Müsabakalara katılan sporcularımızı başarılar diliyorum. Onları yetiştiren antrenörlere ve evde anne-babalarını tebrik ediyorum. Şampiyonamızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şampiyonda yarışan tüm sporculara başarılar dileyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, “Şampiyonanın kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Hocalarımızı ve kulüpleri tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, sporun insan bedeni ve ruhu için gerekli olduğunu hatırlatarak, “Ama konu güreş olunca Anadolu’nun dört bir yanında her birimizin küçüklüğümüzden beri ailenin içinde, mahallenin içinde, sokakta yaygınlığıyla bütün milletimizin teveccühüne mazhar olmuş bir spor dalından bahsediyoruz. Dolayısıyla milletimizin bunca teveccüh gösterdiği geleneğimizin ayrılmaz bir parçası oldu. Federasyonumuzu tebrik ediyorum. Milletimizin hissiyatına tercüman olarak Türk bayrağını uluslararası dalgalandıran milli sporcularımızın adına düzenlenmiş olmasının ayrı bir kıymeti olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu sporun giderek yaygınlaşması, gelecek nesillere aktarılması zaten hükümetimizin ilgili bakanlıklarımızın ve milletimizin istediği bir şey. Bu anlamda hem altyapıda hem diğer anlamlarda Konya’mızın da diğer spor dallarında gibi güreşte de daha büyük teveccüh göstermesi bizim açımızdan kıymetli. Belediyelerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. – KONYA