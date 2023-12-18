Konya’da Mantar Zehirlenmesi: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Şerife Boztepe, yediği mantar nedeniyle kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan Boztepe’nin durumu ise kontrol altında tutuluyor.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bostandere Mahallesinde ikamet eden Şerife Boztepe, sabah kahvaltısında yediği mantar nedeniyle kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yediği mantardan zehirlendiği düşünülen Boztepe tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
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