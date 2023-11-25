Konya’da Minibüs Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacılar istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki Muharrem A. idaresindeki 49 AAC 437 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Muharrem A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan ve yaralanan 6 kişi ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 12 yaşındaki Yaren A. ve 4 yaşındaki Yiğit Uğur A. da hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan minibüs polis ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. – KONYA