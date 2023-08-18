Konya’da Okul Servis Ücretlerinde Düzenleme Yapıldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıklayarak, en kısa mesafenin 9 bin 900 TL, en uzun mesafenin ise 13 bin 500 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Konya’da 3 bin 372 servis aracının eğitim ve öğretim yılına hazırlandığını kaydeden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “2023-2024 Eğitim – Öğretim döneminde taşıma ücretleri geçen bir yıllık zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, işletme maliyetleri, personel ücretleri, amortisman giderleri, enflasyon, akaryakıt ve ürünlerindeki fiyat artış rakamları dikkate alınarak yıllık 0-3 kilometreye kadar olan mesafeler için 9 bin 900 TL, 0-6 kilometreye kadar 11 bin 250 TL, 0-12 kilometreye kadar 12 bin 600 TL, 0-20 kilometreye kadar 13 bin 500 TL olarak düzenlenmiştir. Bu vesile ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. – KONYA