Konya’da operasyon: Aranan 4 kişi yakalandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan hakkında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kasten yaralamadan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan M.M., kasten yaralamadan 10 ay hapis cezası bulunan K.S., trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1 ay cezası olan B.Y. ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek suçundan 10 yıl 18 ay hapis cezası olan V.U. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. – KONYA
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
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