Konya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çukuroluk mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.
Ardıç ve çam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bildirildi.
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