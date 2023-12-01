Konya’da Otobüs Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, otobüsün tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Konya- Adana kara yolu Karapınar girişinde C.Ç. idaresindeki 27 BNV 77 plakalı otobüs, önünde seyreden T.C. yönetimindeki 42 ASF 092 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile bir yolcu, Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
DÜNYA01 Aralık 2023
DÜNYA01 Aralık 2023
DÜNYA01 Aralık 2023
DÜNYA01 Aralık 2023
DÜNYA01 Aralık 2023
DÜNYA01 Aralık 2023
DÜNYA01 Aralık 2023
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