Konya’da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İsmail Ö. (21) idaresindeki 42 FHR 83 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Otogar Kavşağı’nda Sabriye Z. (30) yönetimindeki 42 KG 247 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile 4 kişi durumun bildirilmesi üzerine olay yerin gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
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