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Konya’da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

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Aralık 22, 2023 12:05
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Çakır idaresindeki 42 ZN 229 plakalı otomobil, Bostandere Mahallesi Seydişehir yönü çıkışında şarampole devrildi.

Sürücü ile otomobildeki Şerife Çakır, Mevlüt ile Kadriye Denizli yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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