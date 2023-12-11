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Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Aralık 11, 2023 06:48
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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan S. idaresindeki 26 DV 696 plakalı otomobil, Ali Ü.’nün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Ali Ü., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
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