Son Güncelleme: 06.10.2023 18:39
Konya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Konya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi ile Nalçacı Caddesi kavşağında, otomobil ile motosiklet çapıştı.
Kazada, motosikletteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
Konya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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