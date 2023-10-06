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Konya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Ekim 6, 2023 15:47
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Son Güncelleme: 06.10.2023 18:39

Konya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi ile Nalçacı Caddesi kavşağında, otomobil ile motosiklet çapıştı.

Kazada, motosikletteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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