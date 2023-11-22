Konya’da Otomobil-Kamyon Çarpışması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya’da otomobilin kamyonla çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akören – Yalıhüyük ilçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akören ilçesinden Yalıhüyük yönüne seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, M.E.A. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Işıkgün, eşi Nur ve çocukları Gülbahar ile Fatma Işıkgün hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.Ç. ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Akören Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. – KONYA