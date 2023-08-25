Konya’da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 25.08.2023 08:53
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Karakuş idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Karakuş hayatını kaybetti. Karakuş’un cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Karakuş idaresindeki 06 BTS 694 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Şeyh Abdullah Efendi Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Karakuş olay yerinde hayatını kaybetti.
Seydişehir Devlet Hastanesinde laborant olduğu öğrenilen Karakuş’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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