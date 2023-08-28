Konya’da Otomobil Şarampole Düştü: 3 Yaralı

Son Güncelleme: 28.08.2023 12:38
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kasım Alıcı idaresindeki 16 BCB 242 plakalı otomobil, Kadınhanı-Afyonkarahisar kara yolunun 50. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tuba Alıcı, Şerife Alıcı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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