Konya’da Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı

Son Güncelleme: 18.10.2023 22:29

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tarlaya devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, yolcu olarak bulunan 2 kişi ise Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Nafiz K. idaresindeki 42 AOP 679 plakalı Antalya’dan Beyşehir yönüne doğru seyir halinde olan araç, kaymakam virajı olarak adlandırılan bölgede yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkıp tarlaya devrilerek ters dönen araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ali K. ile Murat Ç. yaralanırken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA



