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Konya’da otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

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Kasım 8, 2023 20:10
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı motokurye öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Istanbul Yolu Caddesi’nde B.Ç.’nin kullandığı 34 FIE 905 plakalı otomobil H.İ.K’nin kullandığı plakasız motosiklete ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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