Konya’da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Konya’nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında hasara neden oldu.
Kemaliye Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda Hasan Çelik’e ait, park halindeki 42 CYZ 80 plakalı otomobilin motor kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevrede yangını görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
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