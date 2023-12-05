Konya’da polis kovalamacası: Şüpheli otomobil lastiklere ateş açılarak durduruldu

Konya’da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahsın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 metre süren kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Yabancı uyruklu sürücünün yaralandığı olay sonrası otomobilde bomba imha ekipleri bomba arama köpeğiyle geniş çaplı arama yaptı, jammer çalıştırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Elmalılı Hamdi Hoca Caddesinde 34 YB 2988 plakalı otomobile dur ihbarında bulundu. Tüm ikazlara rağmen kaçmaya başlayan sürücü, aşırı süratle Sultan Caddesi, Halil Ürün Caddesini takiben Yeni İstanbul Caddesine çıktı. Burada bir süre boyunca izini kaybettirmek için tehlikeli manevralar yapan sürücünün bulunduğu araca polis ekiplerinin ateş açması sonucu lastikleri patladı. Patlak lastikle yola devam etmeye çalışan sürücü, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından Yazır Mahallesi Furkan Sokak üzerinde durduruldu. Açılan ateş sonrası yaralanan sürücünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis alarma geçti

Yabancı uyruklu şüphelinin uzun süre kaçtığı aracın bulunduğu sokağa Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Şüpheli aracın kontrolü, tedbir amaçlı özel eğitimli bomba arama köpeği tarafından yapıldı, jammer çalıştırıldı. Geniş çaplı yapılan aramanın ardından araç, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da incelendi. Emniyet otoparkına kaldırılan araç üzerinde detaylı inceleme yapılacağı, hastaneye kaldırılan şüphelinin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. – KONYA