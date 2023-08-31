Konya’da sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Matbaacılar Sitesi’nde bir depoda sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenlenen depoda yapılan aramada, içki yapımında kullanılan 6 ton 875 litre etil alkol, 2 alkol damıtma tankı ve 5 soğutma radyatörü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, depo mühürlenerek idari işlem başlatıldı.

Karatay ilçesinde bir eve yapılan operasyonda ise 7 bin 300 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.