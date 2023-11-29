Konya’da SANTEK Toplantısı Gerçekleştirildi – Son Dakika

Konya’da Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı.

Konya’nın sanayisine ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen SANTEK toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı. Üniversite, sanayi, kamu kuruluşları, belediyeler ve meslek kuruluşlarının işbirliğiyle şehrin vizyonunu tahakkuk etmek üzere yapılması gereken çalışmalara değinen Vali Vahdettin Özkan, “Hedeflerin belirlenmesi, veri analizinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve izleme değerlendirme sisteminin etkin bir şeklide kullanılması önem arz ediyor. Hem firma ve sektör bazlı olarak hem de kamu ve üniversiteler olarak ilimizin kalkınmasının bilimsel olarak veri analizine dayalı hedeflerinin belirlenerek bilgi teknolojilerin çok iyi kullanması bunların başında geliyor. Dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın riyasetinde Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu kuruldu. SANTEK Düzey 1 Toplantı gündemi ağırlıklı olarak MEVKA ile beraber Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz tarafında hazırlanıyor” dedi.

Konya’nın sanayi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlayacak nitelikli işgücünün artırılması amacına yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesinin önemine vurgu yapan Vali Özkan, “Nitelikli iş gücün arttırılması amacına yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi önemli. Sanayimizin talep ettiği Nitelikli iş gücünün yetişmesi için eğitim kurumlarının duyarlı olması önemli. Dolayısıyla eğitim kurumlarının nasıl bir eğitim verip nasıl bir çerçevede olacağı nitelikli iş gücünün yetişmesi açısından önemli bir yöntem maddesi olarak önümüzde duruyor” şeklinde konuştu.

“Konya son zamanlarda savunma sanayi açısından büyük önem arz ediyor”

Konya’nın son zamanlarda savunma sanayi açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Vali Özkan, “Savunma sanayi ile ilgili ASELSAN başta olmak üzere geleneksel olarak Beyşehir ilçemizin 2 beldesinde alın teri ile yapılan faaliyetler önemli. Bunların da kooperatif olarak ASELSAN’a ortak olması önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın da teşrifleriyle ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’ toplantısının çıktıları itibarıyla çok önemli olduğunu ve ilimizdeki sanayileşme sürecine çok ciddi bir ivme kazandıracağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla gündem maddelerimizden birisi de savunma sanayi açısından potansiyel arz eden ilimizde, savunma sanayi sektörünün gelişiminin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi olacak” diye konuştu.

Vali Özkan, önümüzdeki dönem içinde orta ve uzun vadeli sanayi stratejisiyle ilgili yapılacak işbirlikleri için ‘Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı’na katılım gösteren kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıda; Konya’nın sanayi, ekonomi ve teknolojisine ilişkin istişarelerde bulunularak yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman ve kurul üyeleri katıldı. – KONYA