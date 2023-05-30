KONYA’DA SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde çeşitli partilerden seçilen Konya milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

Seçim Kurulu’nun bulunduğu Konya Adalet Sarayı’ndaki konferans salonuna gelen milletvekilleri için mazbata teslim töreni düzenlendi.

AK Parti’den Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, CHP’den Barış Bektaş ve Hasan Ekici, MHP’den Mustafa Kalaycı ve Konur Alp Koçak, İYİ Parti’den Ünal Karaman ile Yeniden Refah Partisi’nden Ali Yüksel mazbatalarını teslim aldı.

Törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı İbrahim Taşdöven, Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, İl Seçim Kurulu Başkanı Salih Zeki Bilgin ile İl Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Kiraz, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, ile çok sayıda partili katıldı. AA