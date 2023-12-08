Konya’da şehit polis Ali Teke anısına lokma dağıtıldı

Konya’da 8 Aralık 2018’de göreve giden polis memurlarının bulunduğu olay yeri inceleme aracı ile otomobilin çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke adına lokma dağıtıldı.

Konya’da 8 Aralık 2018 tarihinde merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağında olay yeri inceleme aracı ile otomobilin çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke adına ailesi tarafından lokma dağıtıldı. Cuma namazı sonrası Konya Şehitliğinde şehit Ali Teke’nin meslektaşları ve yakınları bir araya geldi. Ardından şehit polis memuru adına dua edildi.

Şehit polis memuru Ali Teke’nin annesi Sabriye Teke, “Bugün Ali’min şehit oluşunun üzerinden 5 yıl geçti. Ali’m oğlum bambaşkaydı. Gelen herkesten Allah razı olsun. Benim şehit kuzumun da mekanı cennet olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Allah’ım cennette kavuştursun hepimizi çok özledim çok seviyorum oğlumu” dedi. – KONYA