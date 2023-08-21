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Konya’da Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Parklara Akın Etti

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Ağustos 21, 2023 12:25
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Son Güncelleme: 21.08.2023 15:28

Konya’da termometreler 43 dereceyi gösterirken, evlerinde bunalan vatandaşlar şehirdeki park ve bahçelere akın etti. Kültür Park içindeki süs havuzunda ördekler serinlerken, bazı çocuklar yasak olmasına rağmen havuza girdi.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Konya’da, sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, evlerinde bunalan vatandaşlar dışarı kaçarak şehirdeki park ve bahçeleri doldurdu.

Kent merkezinde bulunan Kültür Park içindeki süs havuzunda, ördekler fıskiyelerin altını mesken tutarken, bazı çocuklar da yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

Park içindeki termometre 43 dereceyi gösterdi.

Kaynak: AA
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