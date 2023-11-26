Konya’da şiddetli fırtınada kırılan ağaç park halindeki otomobile zarar verdi

KONYA – Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin zarar gördüğü fırtınada şans eseri yaralanan olmadı.

Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde fırtına sebebiyle bazı ev ve binaların çatılarından kiremit ve saçlar yerinden sökülerek etrafa savrulurken, telefon ve elektrik nakil hatlarında da kopmalar yaşandı. Yeni Mahalle, Termiye Çayı kenarındaki çınar ağaçlarından bir tanesi şiddetli rüzgar sebebiyle gövdesinden kırılarak yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç dalları ve yapraklar nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ve motorlu testere ile gövde ve dallarını keserek otomobilin üzerine devrilen ağacı kaldırmaya çalışırken, belediye ekipleri ise gövdesi kırılan ağacın diğer dallarının çevreye zarar vermemesi için çalışma yaptı.

Otomobil sahibi Emin Kiremit, eşinin seslenmesi üzerine evinin önünde park halinde duran otomobilin üzerine ağacın devrildiğini gördüğünü belirterek, “Ağaç otomobilimin üzerine devrilmiş. Ne kadar zarar var artık bakacağız. Ancak, buradaki bu ağaçların buradan kaldırılmasını istiyorum. Çünkü, geçtiğimiz yıl da fırtına nedeniyle hemen yakındaki bir ağaç da devrilmişti. Altında bir çocuk kalmaktan son anda kurtulmuştu. Buradaki bu ağaçların çevreye zarar vermemesi için tamamen sökülmesini istiyoruz” dedi.