Konya’da Silah Atma İhbarlarına Operasyon: 10 Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

Konya’da polis ekipleri asker eğlenceleri ve düğünlerde silah atma ihbarları üzerine yaptığı çalışmalarda 7 farklı adreste 8 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tam otomatik av tüfeği ele geçirilirken 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevini sürdürüyor. Polis ekipleri, asker eğlenceleri ve yaz aylarının gelmesiyle artan düğünlerde maganda kurşunuyla can kaybı ve yaralanmaları engellemek adına kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürürken gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Bu çerçevede, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Fetih Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çatalhüyük Mahallesi ve merkez Meram ilçesindeki adreslerde düzenlenen asker eğlenceleri ve düğünlerden gelen silah atma ihbarları üzerine kısa sürede adreslere intikal etti. Ekipler, 7 ayrı adreste yaptığı aramalarda 8 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tam otomatik uzun namlulu av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen silahlar ile ilgili toplam 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca Çatalhüyük Mahallesinde düğünde havai fişek atıldığının görülmesi üzerine ekiplerce ilgili şahıs hakkında 2872 sayılı ‘çevre kanununa muhalefet’ suçundan idari işlem başlatıldı.

Emniyet uyardı, “Düğün evi yas evi olmasın”

Özellikle yaz aylarında artan düğün merasimlerine ve asker eğlencelerine dikkat çeken Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Sizin eğlenceniz başka insanların acısı olmasın, düğün evi yas evi olmasın” diyerek uyarılarda bulundu. – KONYA