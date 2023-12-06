Konya’da silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı: 12 sanığın yargılanması devam ediyor

Konya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5’i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf B, Hakan Y, Kamil B, Serkan E, Mümtaz A. ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tahliyesini ve beraatını talep eden Yusuf B’nin avukatı Cengiz Erkoyuncu, “Müvekkilimin eylemleri meşru müdafaa kapsamında kalmaktadır. Mahkeme bir an için aksini düşünse dahi haksız tahrik hükümleri müvekkil lehine uygulanabilir.” ifadesini kullandı.

Katılan sanık Gürsel A. ve tutuklu sanık Hakan Y’nin avukatı Mehmet Ali Kaymakçıoğlu, “Dosya içine meslektaş tarafından sunulan güvenlik kamera kayıtları da dikkate alındığında müvekkilimin eylemi meşru müdafaa kapsamında kalacaktır. Bu nedenle tahliyesini talep ederiz.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesinde 19 Şubat 2022’de bir otelde bulunan eğlence mekanına gelen Mustafa A, Mümtaz A, Serkan E. ve Nazım Mutlusoy içeriye silahla girmek isteyince güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıkmış, silahla vurulan Nazım Mutlusoy hayatını kaybetmiş, 3 müşteri de yaralanmıştı.