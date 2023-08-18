Konya’da silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Son Güncelleme: 18.08.2023 21:39
Konya’nın Karapınar ilçesinde arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, silah ve sopaların kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Konya’nın Karapınar ilçesinde iki grup çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazanhüyüğü Mahallesi’nde arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda H.T, D.T, S.T. ve M.Ö. yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, kendi imkanlarıyla gittikleri Karapınar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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