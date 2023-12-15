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Konya’da Sille Subaşı Hamamı, mimarlık müzesi olarak kullanılacak

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Aralık 15, 2023 12:00
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Konya’da, Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlan Sille Subaşı Hamamı, mimarlık müzesi olarak kullanılacak.

Sille Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanan Sille Subaşı Hamamı, düzenlenen törenle mimarlık müzesi olarak kullanılması amacıyla Mimarlar Odası’na devredildi.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, bu eserleri gelecek nesillere aktarmanın herkesin asli görevi olması gerektiğini belirterek, “Sivil mimari örnekleri medeniyet yolculuğumuzda kimliğimizin çok değerli parçaları.” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 bin yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille’yi Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek için uzun yıllardır geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleştirildi.
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