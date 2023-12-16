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Konya’da tankerin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

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Aralık 16, 2023 12:29
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Konya’nın Karapınar ilçesinde tankerin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaaddin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Ü.G. idaresindeki 33 CUF 74 plakalı otomobile, M.B. yönetimindeki 42 CGF 63 plakalı tanker arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ü.G. ile araçta yolcu olarak bulunan C.G., S.G. ve D.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
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