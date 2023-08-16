Konya’da Tarım İşçileri Sıcak Havada Çalışmaya Devam Ediyor

Konya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında tarım işçileri ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Tarım işçileri, özellikle sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu havuç tarlalarında her gün sabahın ilk saatlerinde mesailerine başlıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derecenin üzerinde seyreden Konya’da tarım işçileri ara vermeden ekmek paraları için alın teri dökmeye devam ediyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında havuç tarlalarında da hummalı bir çalışma var. Çumra ilçesi Fethiye Mahallesinde havuç tarlarında bir yandan makine ile söküm yapılırken diğer taraftan makinenin işlem yapamadığı alanlarda tarım işçileri tarafından elle hasat yapılıyor. Özellikle havuç üretiminin yoğun olduğu bölgede, tarım işçileri sıcak havanın etkisini iyice hissettirmesine karşın havuç hasadını ara vermeden sürdürüyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, serada 40 dereceyi bulan sıcakta, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde gün boyu toprak içerisinden havuçları tek tek çuvallara dolduruyor.

“Hava sıcaklığı şuanda 40 derece ekmeğimizin peşindeyiz”

Havuç tarlasında çalışan Fariz Ceyhan, “Sabah mesaimiz bazen 6 buçuk ile 7’de başlıyor. Akşama kadar uğraşıyoruz burada işimizle. Hava sıcaklığı şu anda 40 derece ekmeğimizin peşindeyiz. Bazen yoruluyoruz oturuyoruz. Dinleniyoruz daha sonra tekrar işimize başlıyoruz. Tarla işi sonuçta sıcakta olur, soğukta olur. Havalar baktığımız zaman biz alıştık iyi havalar. Burada hepimiz aile olarak çalışıyoruz” dedi.

“2 tane çocuğum var onlar için hayat mücadelesi veriyorum”

Çocukları için 40 derece hava sıcaklığına rağmen tarlada çalıştığını anlatan Emine Çalışkan, “Buraya sabah saat 7’de geldik. Ekmeğimizin derdindeyiz. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok bugünlerimiz için Allah’a şükürler olsun. 2 tane çocuğum var onlar için hayat mücadelesi veriyorum. Akşama kadar çalıyoruz. Pancar, havuç ve marul gibi ürünlere çalışmaya gittik. Bugün havuç söküyoruz. Tarla işlerinde çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“6’ıncı aylarda başlayarak 11 ay boyunca havuç işlemi yapılıyor”

Tarladaki tarım işçilerinin usta başı Mustafa Kocabıyık, “Makinelerimizin giremediği noktalarda burada çalışan ablalarımız ve kardeşlerimizle gelip, makinelerin gireceği kadar yol açıyoruz. Girebildiği noktalarda ise makine ile birlikte gerekli minimum insan sayısı ile sökümümüzü yapıyoruz. Burada söktüğümüz havuçları fabrikada yıkayıp, paketleyip daha sonra müşterilerimize gönderiyoruz. Tabi ki tarlada çalışırken hepimiz zorlanıyoruz ama burada çalışan ablalarımız için daha bir zor. Ama herkes ekmek parası için mücadele ediyor. Bizim sektör de devamlılıkta ise 6’ıncı aylarda başlayarak 11 ay boyunca havuç işlemi yapılıyor” diye konuştu. – KONYA