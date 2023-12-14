Konya'da telefon dolandırıcısı yakalandı

Konya’da kendisini savcı olarak tanıtan bir şüpheli, telefonla aradığı kişiden 85 bin avro almaya çalışırken gözaltına alındı. Şüpheli, 75 yaşındaki M.G’yi adına çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını söyleyerek para istemişti. M.G, polisi arayarak durumu bildirdi ve şüpheli parayı teslim alırken yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilecek.