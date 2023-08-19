Son Güncelleme: 19.08.2023 14:09
Konya’nın Kulu ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişiğindeki üç katlı apartmanın depo duvarı çöktü.
Konya’nın Kulu ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişiğindeki üç katlı apartmanın depo duvarı çöktü.
Camikebir Mahallesi Şehit Cengiz Köylüoğlu Caddesi’nde temel kazı çalışması yapılan bir inşaatın bitişiğindeki üç katlı apartmanın depo olarak kullanılan ve sonradan eklendiği öğrenilen eklentisinde çökme meydana geldi.
Çökmenin yaşandığı depoda bulunan beyaz eşyalardan bazıları zarar gördü.
Kaynak: AA
DÜNYA25 dakika önce
DÜNYA36 dakika önce
DÜNYA47 dakika önce
DÜNYA58 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Konya’da Vatandaşlar Yüksek Gıda Fiyatlarından Şikayetçi
Konya’da temel kazısı sırasında bitişikteki apartmanın depo duvarı çöktü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.