Konya’da tıbbi malzeme yüklü kamyon uçuruma devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde tıbbi malzeme yüklü kamyon uçuruma devrilmesi sonucu, kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Murat Sönmez (55) idaresindeki 06 CSB 115 plakalı tıbbi malzeme yüklü kamyon, virajı alamayarak uçuruma devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Murat Sönmez’in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
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