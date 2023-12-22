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Konya’da Tır ile Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı

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Aralık 22, 2023 11:39
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Konya’nın Karapınar ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.A, idaresindeki i 16 AFC 73 plakalı tır, Konya – Karapınar kara yolunun 10. kilometresinde, H.Z’nin kullandığı 06 ZNJ 70 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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